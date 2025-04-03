الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تزامنًا مع زيارة نتنياهو

نتنياهو ونظيره المجرى،
نتنياهو ونظيره المجرى، فيتو

أعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية فى شريط عاجل.

وصل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر 

وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل المجر فجر اليوم الخميس، في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار أن طائرة نتنياهو حطت في مطار عاصمة البلاد بودابست، وكتب في تدوينة على الفيسبوك "مرحبا بك في بودابست يا بنيامين نتنياهو".

نتنياهو يلتقى نظيره المجري

ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نظيره المجري فيكتور أوربان قبل مؤتمر صحفي في حوالي الساعة 10:00 صباحا بتوقيت غرينتش.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة وجهها أوربان إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة ضده العام الماضي، والتي ندد بها رئيس الوزراء المجري وقال إنها "معيبة".

المحكمة الجنائية الدولية

يذكر أن المجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

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