الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

رفع 2100 طن مخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا في الدقهلية

حملات نظافة، فيتو
حملات نظافة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال النظافة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمدينتي المنصورة وطلخا، والتي تم خلالها رفع 2100 طن مخلفات بلدية، ومخلفات هدم، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، وأن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 2100 طن مخلفات بلدية وتجمعات بمدينتي المنصورة وطلخا 

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمنطقة المركزية، وبمتابعة  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الذي أوضح أنه تم رفع 2100 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة خلال أيام العيد، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، بالإضافة إلى كنس الشوارع وتقليم أشجار الجزر الوسطى، وحديقة شجرة الدر، والحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وتكثيف ورفع كفاءة أعمال النظافة بالحدائق العامة، كما تم رفع 200 طن مخلفات هدم وبناء من مدخل مدينة طلخا، ونقلها إلى المدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

كما تابع تشغيل 4 شركات للنظافة تعمل على مدار ثلاث ورديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة تشغيل شركات النظافة بمدينتي المنصورة وطلخا باجمالي 1300عامل على مدار اليوم.

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