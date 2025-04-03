الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

حفظ التحقيق في حريق نشب داخل شقة سكنية بالسلام

مطافي
مطافي

 أمرت  نيابة السلام بحفظ التحقيق في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار سكني بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات.


وتبين من التحقيقات أن ماسا كهربائيا بأحد الأجهزة السبب وراء اشتعال النيران ولا توجد شبهة جنائية.


حريق شقة بالسلام 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة السلام مدينة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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