إصابة خطرة لطفل سقطت به "أرجوحة" في المنصورة بالدقهلية

أصيب طفل في العقد الأول من عمره إثر سقوط أرجوحة عليه بميدان الشيخ حسنين بمدينة المنصورة في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طفل في سقوط أرجوحة بميدان الشيخ حسنين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين سقوط جسم صلب “مرجيحة” بالمنصورة في ميدان الشيخ حسنين.



تم إرسال سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة “أنس ع ح” 8 سنوات المنصورة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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