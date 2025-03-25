الثلاثاء 25 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وتنعيمه

تقصف الشعر
تقصف الشعر

تقصف الشعر من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لإهمال العناية بالشعر وترطيبه، ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي.

وتقصف الشعر يتم علاجه من خلال تركيب الشعر المستمر وتطبيق الوصفات الطبيعية على الشعر التى تغذيه وتساعد فى تنعيمه.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر.

المكونات:-

زيت جوز الهند

عسل النحل

الأفوكادو

طريقة التحضير:

  • لتحضير خليط العسل وزيت جوز الهند، امزجي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة من العسل.
  • سخني الخليط قليلًا في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ حتى يصبح دافئًا.
  • ثم قشري الأفوكادو واهرسيه جيدًا حتى يصبح هريسًا ناعمًا.
  • امزجي هريس الأفوكادو مع خليط زيت جوز الهند والعسل حتى تحصلين على مزيج متجانس.
  • ثم قومي بتوزيع المزيج على شعرك الجاف أو الرطب من الجذور إلى الأطراف.
  • ركزي بشكل خاص على الأطراف حيث يتواجد التقصف.
  • قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.
  • غطي شعرك بغطاء استحمام واتركي المزيج لمدة 30-40 دقيقة.
  • اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو المناسب.
  • يمكن تطبيق هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • احرصي على تقليل استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية مثل المكواة والمجفف للحفاظ على صحة شعرك.
تقصف الشعر 
تقصف الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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