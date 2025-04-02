أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل أمام ستيلنبوش.. المصري يضرب سيمبا بثنائية.. الأهلي يشكو حكم مباراة الهلال.. ومفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث الرياضية الهامة لعل أبرزها:

انتهت مواجهة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كيب تاون، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

في الدقيقة 36 أهدر مصطفى شلبي فرصة للتهديف من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح حسام عبد المجيد في إنقاذ مرمى الأبيض من فرصة تهديف لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ومع منتصف الشوط الثاني، بدأ الزمالك في تنشيط هجومه وسيطر على الكرة وتبادل الهجمات مع الفريق الجنوب أفريقي، وكان أبرز الهجمات في الدقيقة 75 بعد اختراق من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى لتصل الكرة إلى عمر جابر الذي أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل أن يسددها مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 85، أهدر الزمالك فرصة التقدم بعد رأسية من ناصر منسي الذي استغل عرضية من زيزو ليحولها إلى مرمى ستيلنبوش إلا أن حارس الفريق الجنوب أفريقي أبعدها لتصطدم بالقائم، وتضيع فرصة ذهبية على الزمالك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

فاز فريق المصري البورسعيدي علي سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على إستاد السويس الجديد.

أحرز عبد الرحيم دغموم الهدف الأول لفريق المصري في الدقيقة 16 بعدما سدد دغموم كرة صاروخية يسارية من خارج منطقة الجزاء حاول الحارس التصدي لها ولكنها خدعت الحارس واستقرت داخل الشباك.

وأحرز جون إيبوكا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 89.

كشفت تقارير صحفية مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول، مع الريدز، في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وقال سانتي أونا، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، إن محمد صلاح بات قريبًا للغاية من تمديد عقده مع نادي ليفربول في الفترة المقبلة، قائلا: “محمد صلاح سيحصل على ما أراده منذ عدة أشهر وبات على على وشك تمديد عقده لمدة عامين إضافيين”.

وأوضح أن محمد صلاح وإدارة ليفربول على وشك الوصول إلى إتفاق نهائي مع العمل على إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة وأن إدارة الريدز واثقة من بقائه مع الفريق.

يستعد مسئولو النادي الأهلي، حاليا لإصدار بيان ضد التشادي محمد الحاجي حكم مباراة الفريق أمام الهلال السوداني والتي أقيمت أمس على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجهز الأهلي ملفا شاملا بلقطات فيديو ضد الحاجي شملت كافة الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن المقرر تقديمه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، عن تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف, ضد نادي بيراميدز، بسبب عدم دخول جماهير الفريق المغربي لمدرجات ملعب الدفاع الجوي.

والتقى الفريقان أمس الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز بيراميدز 4-1.

وأصر بيراميدز على دخول 100 مشجع من أنصار الجيش الملكي فقط، ثم اكتفى بإضافة 100 أخرى، بينما أكد النادي المغربي في بيانه الصادر، اليوم الأربعاء، أن ذلك يخالف لوائح الكاف التي تمنح ما لا يقل عن 5% من السعة الإجمالية للملعب للفريق الضيف، وهو ما حدده الجيش الملكي بـ1500 مشجع.

استمرت التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول، في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وتتباين الأنباء ما بين اقتراب محمد صلاح من تجديد عقده مع نادي ليفربول أو الرحيل والانضمام للدوري السعودي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن محمد صلاح سيحتاج لاتخاذ الخطوة الأولى إذا كان يريد اللعب في الدوري السعودي، مؤكدين أن رابطة الدوري السعودي لا تريد تكرار ما حدث في صيف 2023 عندما حاول نادي الاتحاد التعاقد مع صلاح بعرض قدره 150 مليون جنيه إسترليني وفشل في ذلك.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، الحكمة الدولية شاهندة المغربي “حكم ساحم” والمساعدة الدولية يارا عاطف، ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الإختيار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

كما اختارت اللجنة الثنائي الدولي محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو في البطولة ذاتها.

بعد الأداء المتواضع في أكثر من لقاء، شنت قناة النادي الأهلي هجومًا لاذعًا على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رغم الفوز على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

وقاد الهجوم على كولر عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق، وأسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي، منتقدين بشدة طريقة لعب كولر أمام الهلال السوداني.

وقال عادل عبد الرحمن، في تصريحاته بقناة النادي الرسمية: "كنت متأكدًا أن أداء الأهلي سيكون بهذا الشكل، ونحن نتحدث في النواحي التدريبية والفنية، كان يجب على كولر إجراء تبديلات مُبكرة، عندما يكون هناك بعد في فترات اللعب يجب تقسيم اللعب على اللاعبين لديك 5 تبديلات، المدربون يجرون التغييرات بين الشوطين، معظم المدربين يفعلون ذلك، لا يوجد مدرب يؤخر التبديل إلى الدقيقة الـ75 والـ80 هي ليست موضة نريد أن نتحدث بعقلانية، كان يجب إجراء تغييرات لتنشيط النواحي الهجومية".

وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إلى محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، لبدء محاكمته بتهمة التهرب الضريبي.

واتهم الادعاء الإسباني المدرب الإيطالي الشهير بالاحتيال على الدولة بمبلغ مليون يورو، في عامي 2014 و2015، وتطالب النيابة العامة بمعاقبته بالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر في تهمتين بالتهرب الضريبي.

وسبق أن وجهت اتهامات لأنشيلوتي في مارس 2024 باستخدام شركات وهمية لإخفاء دخله الحقيقي.

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