الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

أول تحرك من الأهلي ضد حكم الهلال السوداني

الاهلي
الاهلي

يستعد مسئولو النادي الأهلي، حاليا لإصدار بيان ضد التشادي محمد الحاجي حكم مباراة الفريق أمام  الهلال السوداني والتي أقيمت أمس  على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجهز الأهلي ملفا شاملا بلقطات فيديو ضد الحاجي شملت كافة الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن المقرر تقديمه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

 

وحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

وبهذه النتيجة، يكفي النادي الأهلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة فقط، لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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