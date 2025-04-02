الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن 4 سنوات

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

وصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إلى محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، لبدء محاكمته بتهمة التهرب الضريبي.

الاتهامات الموجهة إلى كارلو أنشيلوتي 

واتهم الادعاء الإسباني المدرب الإيطالي الشهير بالاحتيال على الدولة بمبلغ مليون يورو، في عامي 2014 و2015، وتطالب النيابة العامة بمعاقبته بالحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر في تهمتين بالتهرب الضريبي.

وسبق أن وجهت اتهامات لأنشيلوتي في مارس 2024 باستخدام شركات وهمية لإخفاء دخله الحقيقي.

من جانبه، أنكر أنشيلوتي ارتكاب أي مخالفات.

أرقام وإنجازات أنشيلوتي 

ويعتبر أنشيلوتي (65 عاما)، أحد أنجح مدربي كرة القدم في العالم، حيث حقق رقما قياسيا في الفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بواقع 3 مرات مع ريال مدريد ومرتين مع ميلان، وهو المدرب الوحيد الذي فاز بألقاب الدوري المحلي في كل من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وسبق للإيطالي أنشيلوتي أن تولى تدريب ريال مدريد بين عامي 2013 و2015 قبل أن يبدأ ولايته الحالية مع الفريق الملكي عام 2021.

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