المصري يتخطى سيمبا بثنائية في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية (فيديو وصور)

فاز فريق المصري البورسعيدي علي سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على إستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وسيمبا التنزاني

بدأت المباراة بفرصة هدف لفريق المصري من عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها صلاح محسن رأسية ولكن علت العارضة قبل أن يحتسب حكم المباراة تسلل على اللاعب.

وأحرز عبد الرحيم دغموم الهدف الأول لفريق المصري في الدقيقة 16 بعدما سدد دغموم كرة صاروخية يسارية من خارج منطقة الجزاء حاول الحارس التصدي لها ولكنها خدعت الحارس واستقرت داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني نشط سيمبا وسدد لاعب الفريق التنزاني كرة قوية بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن الحارس محمود جاد تصدى لها ببراعة.

ثم كرة داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع الحارس محمود جاد ثم تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.

وأحرز جون إيبوكا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 89.



تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني

وأعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، يوسف الجوهري،عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن.

وجلس علي دكة البدلاء محمود حمدي ، كريم العراقي، محمد هاشم، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، جون ايبوكا.

تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيمبا التنزاني تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي.

خط المرمى: موسى كمارا

خط الدفاع: شوماري كابومبي، كارابوي شامو، محمد حمزة، حسين محمد.

خط الوسط: إيلي مبانزو، إلى كاجوما، فابريس نجوما، دينيس بروسبير.

خط الهجوم: جان أهوا، أتيبا مبيدا

فيما جلس علي دكة البدلاء كلا من علي سالم، ديفيد كاميتا، ستيفن موكوالا، ديبورا مافامبا، أويسو اويسو، اوجستين اوكيجفا، جوشزوا موتالي، فلانتين نوما، لاداك شازامبي.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وقادد مباراة المصري وسيمبا التنزاني حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما قام البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".

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