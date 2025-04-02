الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

الجيش الملكي يشكو بيراميدز للكاف

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، عن تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف, ضد نادي بيراميدز، بسبب عدم دخول جماهير الفريق المغربي لمدرجات ملعب الدفاع الجوي.

والتقى الفريقان أمس الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز بيراميدز 4-1.

أزمة حضور جماهير الجيش الملكي في مباراة بيراميدز 

وأصر بيراميدز على دخول 100 مشجع من أنصار الجيش الملكي فقط، ثم اكتفى بإضافة 100 أخرى، بينما أكد النادي المغربي في بيانه الصادر، اليوم الأربعاء، أن ذلك يخالف لوائح الكاف التي تمنح ما لا يقل عن 5% من السعة الإجمالية للملعب للفريق الضيف، وهو ما حدده الجيش الملكي بـ1500 مشجع.

واستنكر الجيش منع جماهيره من مؤازرته رغم أن كثير منهم سافر من المغرب إلى القاهرة وتحملوا مشقة الرحلة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، ووصف قرار إدارة بيراميدز بغير اللائق.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أن بيراميدز أصر على هذا القرار منذ الاجتماع الفني الذي عقد في 31 مارس الماضي.

وكشف أنه توجه للكاف بشكوى رسمية تضامنا مع جماهير الفريق التي بقيت عالقة خارج ستاد الدفاع الجوي، مشددا على أن مثل هذه التصرفات لا تخدم علاقات الأخوة بين الطرفين "وتضر بروح المنافسة واللعب النظيف".

وكرر الجيش الملكي في خطابه وهو يتوجه لأنصاره بالشكر على الدعم القوي وتنقلهم خلف الفريق أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح النادي، آملا ألا تتكرر مثل هذه التصرفات.

وسوف تقام مباراة الإياب بين الجيش الملكي وبيراميدز في المغرب في الثامن من الشهر الجاري.

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