الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

كاف يختار 4 حكام مصريين لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

شاهندة المغربي، فيتو
شاهندة المغربي، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، الحكمة الدولية شاهندة المغربي “حكم ساحم” والمساعدة الدولية يارا عاطف، ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الإختيار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

كما اختارت اللجنة الثنائي الدولي محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو في البطولة ذاتها.

مصر تستضيف أمم إفريقيا للشباب

وكانت قد كشفت شبكة بي إن سبورتس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، قرر إقامة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما في مصر، بدلا من كوت ديفوار المنسحبة.

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو


كوت ديفوار تعتذر عن إستضافة أمم افريقيا للشباب

واعتذرت كوت ديفوار عن عدم استضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، والتي كان من المفترض أن تقام خلال الفترة من 26 إبريل حتى 18 مايو المقبلين.


وأبلغ الاتحاد الإيفواري نظيره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باعتذاره عن عدم استضافة كأس أمم أفريقيا للشباب بناء على قرار الحكومة.

أربع منتخبات تتأهل لكأس العالم للشباب

وكانت مصر مرشحة بجانب كوت ديفوار لاستضافة أمم أفريقيا للشباب، قبل اختيار الأخيرة خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة، كما أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة في البطولة وأوقعته القرعة في مجموعة نارية مع المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

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