خطة حكومية للتعامل مع قرارات رفع أسعار الوقود.. تسهيلات كبيرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. خصومات وتقسيط بدون فوائد.. وهذه أبرز العيوب

يترقب المصريون قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بالإعلان عن أسعار الوقود الجديدة والتى قد تشمل زيادة أسعار السولار والبنزين بجميع مشتقاته.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود بديل لتموين السيارات، خاصة فى ظل الزيادات المتوقعة فى أسعار الوقود السائل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة لـفيتو، فإن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية من المقرر أن تنعقد الشهر المقبل لبحث تحريك أسعار البنزين والسولار، مما دفع العديد من مالكى السيارات إلى التفكير فى التحول لاستخدام الغاز الطبيعي، نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالبنزين.

تيسيرات جديدة

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع البترول لـفيتو أن الوزارة أطلقت حزمة من التسهيلات لتشجيع أصحاب السيارات على التحول إلى الغاز الطبيعي، وذلك من خلال شركاتها التابعة، مثل غازتك وكارجاس.

وتشمل العروض المتاحة منح بونات وقود مجانية بقيمة 3375 جنيهًا للعملاء الذين يسددون تكلفة التحويل نقدًا وإمكانية التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، ويحصل العميل فى هذه الحالة على بونات هدية بقيمة 2025 جنيهًا بالإضافة إلى خيار التقسيط على 18 شهرًا بدون فوائد، مع الإعفاء من المصاريف الإدارية وإتاحة تقسيط التكلفة على سنتين بدون فوائد والمبادرة القومية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي.

وقالت المصادر إن هذه التسهيلات تأتى فى إطار المبادرة القومية التى أطلقتها الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للبنزين، مما يسهم فى تقليل فاتورة الدعم الحكومى للوقود، وتقليص الاستيراد، إلى جانب تحقيق فوائد بيئية من خلال تقليل الانبعاثات الضارة.

ووفقًا لمصادر مطلعة فى وزارة البترول، فإن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 56% أقل من لتر البنزين 92، و48% أقل من لتر البنزين 80، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا مغريًا لمالكى السيارات.

وقالت المصادر إن مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تشمل خفض التكلفة التشغيلية حيث إن تكلفة الغاز أقل من البنزين، كما تقل تكاليف الصيانة الدورية للمركبة وحماية البيئة حيث يعمل الغاز الطبيعى على تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للهواء، كما تشمل المميزات تقليل استيراد الوقود السائل مما يساهم فى تخفيف الضغط على احتياطى النقد الأجنبي.

أبرز العيوب

وفيما يتعلق بالعيوب أوضحت المصادر أنها تتلخص فى قلة محطات التموين رغم التوسع فى إنشاء محطات جديدة، لا تزال هناك بعض المناطق تفتقر لمحطات الغاز وتأثيره على مساحة التخزين بالسيارة نظرًا لحجم أسطوانة الغاز التى تشغل حيزًا من صندوق الأمتعة والتأثير على المحرك حيث يشكل الغاز حملًا إضافيًا على المحرك، مما قد يقلل من عمره الافتراضى على المدى الطويل.

كيف يتم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟

بحسب مصادر مطلعة فى قطاع البترول، يمكن تحويل جميع السيارات التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى دون أى تعديل جوهرى فى المحرك، حيث يتم تركيب مكونات إضافية فقط، مع إمكانية تشغيل السيارة بالوقودين (البنزين أو الغاز الطبيعي).

وتتطلب عملية التحويل إجراء فحص فنى للسيارة للتأكد من أن كفاءتها لا تقل عن 70% لضمان التشغيل الآمن، كما أن أسطوانة الغاز المستخدمة مصنوعة من الصلب عالى التحمل، وتخضع لاختبارات صارمة لضمان معايير الأمان والسلامة.

وأوضحت المصادر أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، مع توفير بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمستهلكين.

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