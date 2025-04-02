تطعيمات وقائية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح اللاعبين تطعيمات وقائية، استعدادًا للسفر إلى موريتانيا يوم السبت ‏المقبل، لخوض مباراة الهلال السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.‏

وقام الجهاز الطبي عقب المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش، بمنح اللاعبين جرعات التطعيمات الوقائية، في ‏إطار التجهيزات الخاصة بالسفر بشكل عام.

الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة الهلال

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، التي ‏تجمع الفريقين في لقاء الإياب في الدور ربع النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة، والتحضير المناسب ‏قبل لقاء العودة المقرر أن يقام يوم الثلاثاء القادم في موريتانيا.‏

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمس الثلاثاء، فيما خضع بقية اللاعبين لتدريبات بدنية ‏وخططية مكثفة، في إطار تجهيز الجميع للمباراة.‏

وحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا

وبتحقيق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فإنه يحتاج لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، أو الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف واحد فقط، بشرط أن تكون تلك النتيجة ليست 1-0.

وفي حال انتهاء مباراة العودة بنتيجة 1-0 لصالح فريق الهلال السوداني يلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي وفي حال استمرار نفس النتيجة تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور الـ 4.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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