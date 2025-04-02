الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

الكونفدرالية، الرياضي القسنطيني يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف في الشوط الأول

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

يتقدم فريق الرياضي القسنطيني علي نظيره اتحاد العاصمة  بهدف نظيف بالشوط الأول في المباراة التي تجمع بينهم في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل هدف التقدم فريق القسنطيني اللاعب منذر طمين في الدقيقة 29.

القنوات الناقلة لمباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة 

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، بما في ذلك مباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة.

موعد مباراة العودة بين الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة  

ويلتقي اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

 

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الرياضي القسنطيني اتحاد العاصمة الكونفدرالية الأفريقية

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