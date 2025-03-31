وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة إيناس النجار وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، حيث دخلت على إثره العناية المركزة ودخلت في غيبوبة حتى وافتها المنية اليوم الأثنين.

وفاة الفنانة إيناس النجار

و أعلنت الفنانة هايدي سليم عبر حسابها على موقع “فيس بوك” خبر وفاة الفنانة إيناس النجار.

وكتبت هايدي سليم قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

آخر أعمال إيناس النجار

وشاركت الفنانة إيناس النجار في السباق الرمضاني الحالي 2025، من خلال مسلسل الحلانجي، والعمل من بطولة الفنان محمد رجب، والفنانة ميمي جمال، الفنانة آيتن عامر، الفنانة عبير صبري، الفنان محمد لطفي، الفنانة هالة فاخر، الفنان محمود قابيل، الفنان سامح الصريطي، الفنان طارق صبري، الفنان إبراهيم السمان، الفنان أحمد وفيق، وغيرهم.

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