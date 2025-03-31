وفاة إيناس النجار، بدأت كموديل في كليب لـ بهاء سلطان والحلانجي آخر أعمالها

رحلت اليوم الإثنين الفنانة التونسية إيناس النجار عقب صراع مع المرض نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر في حالة غيبوبة، لترحل عن عالمنا بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر يناهز 42 عاما.

وتستعرض "فيتو" مسيرة الفنانة الراحلة منذ ميلادها في بلدها تونس، مرورا ببدايتها الفنية في مصر، حتى وفاتها اليوم 31 مارس 2025.

النشأة في تونس

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها.

كليب “يا ترى” شهادة ميلادها الفني في مصر

ثم بدأت مسيرتها الفنية في مصر كموديل في كليب "يا ترى" للمطرب بهاء سلطان، عندما اختارها المنتج نصر محروس لبطولة الكليب في عام 1999 وكان من إخراج نصر محروس، بعد ذلك شاركت كموديل في عدد من الإعلانات.

عالم السينما والدراما

و كانت بدايتها في التلفزيون مع المخرج أحمد السبعاوي في مسلسل "العصيان" في عام 2002، وكان من بطولة محمود ياسين، فادية عبدالغني، هادي الجيار، ماجدة الخطيب، نهال عنبر، ورامز جلال.

ليختارها بعد ذلك المخرج محمد النجار في فيلمه "ميدو مشاكل" أمام أحمد حلمي، ويختار لها اسمها الفني.

أعمال الفنانة إيناس النجار

و توالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب.

وفي الدراما لمعت إيناس النجار في العديد من المسلسلات مثل: "عزبة آدم" مع أحمد عزمي، و"يتربى في عزو" أمام يحيى الفخراني، إضافة إلى "على مبارك"، و"بنات في بنات"، و"كركر، وأحاسيس، وغيرها من الأعمال السينمائية.

انفجار مفاجيء في المرارة

و أصيبت الراحلة قبل أيام بانفجار في المرارة والذي دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا.

الحلانجي الظهور الأخير

وكان آخر ظهور فني لإيناس النجار من خلال مسلسل "الحلانجي"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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