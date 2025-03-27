الخميس 27 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنانة التونسية إيناس النجار

ايناس النجار.فيتو
ايناس النجار.فيتو

نشرت سوار شقيقة الفنانة التونسية إيناس النجار صورة لشقيقتها من داخل المستشفى عقب وعكة صحية مفاجئة طالبة من جمهور ومتابعي ايناس الدعاء لها.

وسرعان ما تدهورت حالة إيناس النجار الصحية ودخلت فى غيبوبة نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة.

 

وأرفقت شقيقة ايناس النجار صورة من غرفة العناية المركزة بتعليق: اختي إيناس حالتها حرجة، أرجو منكم الدعاء لها في الأيام المفترجة، ارجوكم ادعولها ربنا يشفيها وتفوق من الغيبوبة يا رب، لكل حد بيحبها يدعيلها ربنا ينجيها وتقوم بالسلامة، يا رب اشفيها، يارب متحرمنيش منها بحق الأيام المفترجة، يا رب العالمين، يا قادر على كل شيء، أرجوكم ادعوا لها

 

كما كانت قد طالبت صديقتها الفنانة منة جلال الجمهور بالدعاء قائلة: يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة في غيبوبة.

 

يشار إلى أن الفنانة إيناس النجار تشارك حاليا  في مسلسل الحلانجي رفقة النجم محمد رجب، وهو العمل الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025.

 

 

وتدور الأحداث حول نجار يعمل نصاب محترف لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، ويخطط للانتقام ممن ظلموه.

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