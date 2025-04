استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

نجح جراحون أفغان في إجراء عملية دقيقة لاستئصال جنين طفيلي من بطن رضيع لم يتجاوز عمره شهرين، وهي حالة طبية بالغة الندرة تم توثيق أقل من 200 حالة مشابهة لها في تاريخ الطب، وفقًا لما نشرته صحيفة " Need To Know".

بدأت القصة عندما نُقل الرضيع إلى أحد مستشفيات كابول بسبب انتفاخ غير طبيعي في البطن، حيث اشتبه الأطباء في البداية في إصابته بورم "ويلمز"، وهو ورم كلوي قد يظهر لدى حديثي الولادة.

غير أن الفحوصات بالأشعة كشفت عن وجود كتلة غير معتادة داخل تجويف البطن، تحتوي على أنسجة رخوة ودهون وسوائل، إلى جانب بنية عظمية غير مكتملة.

وبعد مزيد من التدقيق، تبيّن للأطباء أن الكتلة تضم ملامح جنين، حيث أظهرت الصور الإشعاعية بوضوح وجود عمود فقري وأضلاع وعظام وجه متكونة.

ومع تأكيد التشخيص، سارع الفريق الطبي إلى إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج الجنين الطفيلي، الذي بلغ حجمه 8×12 سنتيمترًا.

