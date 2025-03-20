موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

شهدت المغرب حادثة مفجعة، وبالتحديد في مدينة مريرت المغربية وذلك بعد العثور على رضيع حديث الولادة تُرك داخل قفّة أمام المسجد الكبير في المدينة، وسط ذهول وغضب كبيرين من السكان.

العثور على طفل رضيع أمام مسجد

الطفل لم يتجاوز عمره أسبوع، تم العثور عليه ملفوف بغطاء صغير، وإلى جانبه قارورة حليب، في مشهد وثّقته مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

تسببت الحادثة في استنفار سلطات المدينة، حيث سارعت عناصر الأمن والوقاية المدنية إلى الموقع، وتمّ نقل الرضيع إلى المستشفى المحلي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، حيث أكّد الأطباء أنّ حالته الصحية مستقرة.

لكن المفاجأة الصادمة جاءت سريعًا، إذ كشفت مصادر محلية أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ من يقف وراء هذه الجريمة هي امرأة متزوجة وأم لثلاثة أطفال من نواحي مريرت.

هذه السيدة، التي تخضع حاليا للتحقيق، أقدمت على التخلي عن وليدها خوفا من افتضاح أمرها بعد خيانة زوجية أثمرت حملًا غير شرعي، خاصة مع قرب عودة زوجها من السفر.

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