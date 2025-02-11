ضبط مصنع عسل مغشوش في حملة تموينية بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية بالمراكز والأحياء على المخابز والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتصدي لكافة محاولات الغش التجاري والاطمئنان على سلامة السلع المعروضة لحماية المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون لردع المخالفين للقانون بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع نتائج الحملات التموينية اليومية التي تشنها مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية بالمحافظة، حيث تم تحرير 6 محاضر جنح بمركز منفلوط تم خلالها ضبط 222 كيلو جرام لحوم بلدي ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدهن والعظم، و2 طن ردة بدون فواتير.

ضبط مصنع عسل مغشوش وبدون ترخيص

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم ضبط مصنع عسل بدون ترخيص به (10 أسطوانة صغيرة الحجم، و1000 كجم عسل مغشوش، و16 شيكارة سكر، و17 برميل عسل مغشوش، و4 براميل عسل بالشمع، و4 براميل جلوكوز، و50 جركن فارغ).

كما تم تحرير محضري جنح انتهاء صلاحية في مركز القوصية بأسيوط يشملان (62 علبة جبنة، و6 علب حليب لتر، و5 علبة شيكولاتة، و3 علب مستوردة منتهية الصلاحية، و50 قطعة كيك منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج بدون بيانات، و9 أكياس سجق منتهي الصلاحية بالإضافة إلى ضبط 7 كيلو جرام كبده مجمدة وقطع منتهية الصلاحية، و6 كيلو فراخ بانية منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 10 كيلو جرام مفروم فراخ بدون بيانات)، كما تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات عامة.

وطالب محافظ أسيوط بتضافر كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة معلنًا عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.