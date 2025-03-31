رئيس جامعة أسيوط يتابع العمل بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر (صور)

زار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسي، ومستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة، عقب صلاة عيد الفطر وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والخدمات الطبية.

رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بالمستشفيات

وتفقد رئيس جامعة أسيوط انتظام العمل في المستشفيات واطمأن على صحة المرضى، مقدمًا لهم تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورافق رئيس جامعة أسيوط خلال جولته التفقدية كل من الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور أحمد إكرام، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشؤون الطبية والعلاجية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والإدارية لتقديم الرعاية الصحية، خاصة خلال إجازة العيد، مشيدًا بالتزام الفرق الطبية بجداول العمل لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.

وأكد أن هذا الالتزام يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التفاني في خدمة المواطنين وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأقسام والوحدات الطبية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

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