نتنياهو يعين نائب رونين بار رئيسا للشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه سيعين نائب رونين بار رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك”، بعد أن قرر إقالة الرئيس الحالي للجهاز.

الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام

ويأتي الإعلان بعد التراجع المحرج الذي حدث الثلاثاء في تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت بالمنصب، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان ينظر إلى نائب بار في الشاباك بوصفه الخيار الأفضل لرئاسة جهاز الأمن العام، حيث إن “لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب”.

تراجع نتنياهو عن تعيين شارفيت

وكان مكتب نتنياهو قال إن رئيس الوزراء يواصل مقابلة المرشحين للمنصب، بعد تراجعه عن تعيين شارفيت.

ويصر نتنياهو على التزامه بإقالة بار بحلول 10 أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا جمدت القرار حتى تنظر في الالتماسات المقدمة ضده.

رئيسا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم

ويقول مكتب رئيس الوزراء إن نائب رئيس الشاباك بالإنابة، الذي يشار إليه فقط بالحرف الأول من اسمه "شين"، سيكون رئيسا بالإنابة للجهاز حتى يتم تعيين رئيس دائم.

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