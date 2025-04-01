الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تعفي السلع الأمريكية من جميع الرسوم

بضائع، فيتو
بضائع، فيتو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعفاء السلع الأمريكية المصدرة إلى إسرائيل من جميع الرسوم الجمركية.

 

إسرائيل تعفي السلع الأمريكية من جميع الرسوم

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار اتخذ بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد والصناعة منير بركات.

txt

لماذا عادت إسرائيل للعدوان على قطاع غزة؟.. إخضاع حماس وتغيير شروط المفاوضات أبرز أهداف تل أبيب.. بيومي: الدول العربية تملك العديد من الأوراق في ملف غزة

وأوضح أنه بعد توقيع وزير الاقتصاد على مرسوم بهذا الخصوص، سيدخل حيز التنفيذ التعديل على القرار حول الرسوم الجمركية وإجراءات الحماية، وبالتالي سيتم رفع الرسوم على جميع الواردات من الولايات المتحدة.


وأشار البيان إلى أن 99% من الواردات الأمريكية إلى إسرائيل تم إعفاؤها من الرسوم بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 1985.

وسيخص الإعفاء الجديد كمية محدودة من السلع، وتحديدًا الواردات الغذائية والزراعية الأمريكية.

وحسب إحصاءات الحكومة الإسرائيلية، فإن حجم السلع الأمريكية الموردة إلى إسرائيل في عام 2024 بلغ 17.3 مليار دولار، وقيمة الخدمات 16.7 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو إسرائيل الرسوم الجمركية وزير المالية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

وكالة الأنباء الفرنسية: إسرائيل استهدفت بهجوم الضاحية الجنوبية مسؤول الملف الفلسطيني بحزب الله

لماذا عادت إسرائيل للعدوان على قطاع غزة؟.. إخضاع حماس وتغيير شروط المفاوضات أبرز أهداف تل أبيب.. بيومي: الدول العربية تملك العديد من الأوراق في ملف غزة

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

بيراميدز يكتسح الجيش الملكي 4-1 ويضع قدما بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الهلال السوداني بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منوعات

المزيد

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية