أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعفاء السلع الأمريكية المصدرة إلى إسرائيل من جميع الرسوم الجمركية.

إسرائيل تعفي السلع الأمريكية من جميع الرسوم

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا القرار اتخذ بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد والصناعة منير بركات.

وأوضح أنه بعد توقيع وزير الاقتصاد على مرسوم بهذا الخصوص، سيدخل حيز التنفيذ التعديل على القرار حول الرسوم الجمركية وإجراءات الحماية، وبالتالي سيتم رفع الرسوم على جميع الواردات من الولايات المتحدة.



وأشار البيان إلى أن 99% من الواردات الأمريكية إلى إسرائيل تم إعفاؤها من الرسوم بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 1985.

وسيخص الإعفاء الجديد كمية محدودة من السلع، وتحديدًا الواردات الغذائية والزراعية الأمريكية.

وحسب إحصاءات الحكومة الإسرائيلية، فإن حجم السلع الأمريكية الموردة إلى إسرائيل في عام 2024 بلغ 17.3 مليار دولار، وقيمة الخدمات 16.7 مليار دولار.

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