الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش اللبنانى يغلق معبرين على الحدود مع الجانب السورى

الجيش اللبنانى، فيتو
الجيش اللبنانى، فيتو

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إغلاق معبرين على الحدود الشمالية والشرقية مع الجانب السوري.

 مكافحة أعمال التسلل والتهريب

وذكر الجيش اللبناني، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، أن وحدة من الجيش أغلقت معبرين غير شرعيين في منطقتَي "الدورة" – الهرمل و"مشاريع القاع"، وذلك ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية.

جدير بالذكر كشف مصدر لبناني أن بيروت تلقت في الساعات الماضية إشارات غير مطمئنة تفيد بأن تل أبيب ماضية بسياسة الاغتيالات.

مهمة تدمير ترسانة حزب الله

وقال المصدر بحسب روسيا اليوم إن لبنان تلقى أيضا إشارات تفيد بأن إسرائيل أخذت على عاتقها مهمة تدمير ترسانة حزب الله العسكرية طالما أن خطوات الحكومة اللبنانية غير كافية.

المسيرات الإسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان

وفي السياق، تقدمت مساء أمس الثلاثاء آليات جيش الإحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقة اللبونة جنوبا داخل الأراضي اللبنانية باتجاه رأس الناقورة وعملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين المنطقتين.
وأفادت مراسلتنا بأن المسيرات الإسرائيلية تحلق في أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان، وفي أجواء البقاع شرق لبنان.

آخر التطورات الأمنية والسياسية

ويجتمع رئيس الحكومة نواف سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة للبحث في آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش اللبناني السوري إغلاق معبرين الحدود الشمالية والشرقية مع الجانب السوري نبيه بري جنوب لبنان التطورات الأمنية حزب الله

مواد متعلقة

لبنان: تل أبيب مستمرة في سياسة الاغتيالات

نواف سلام: ماضون في بسط سلطة لبنان على كامل أراضيه

نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة في لبنان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نمر يلتهم ذراع مدربه في عرض بطنطا، حقيقة وفاة أحمد شفيق، إصابات بسبب فاتورة مطعم بالجيزة، قناة الأهلي تهاجم كولر

لحظة إنقاذ الشاب العالق أعلى جبل فى سوهاج (فيديو)

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ديربي الغضب، موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

سعر السمك والجمبري اليوم الأربعاء ثالث أيام العيد

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها

برسالة مغرية، محمد صلاح يصدم "مؤثرة" حاولت التقرب منه (فيديو)

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار بالبنوك المصرية في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد.. أرقام مواجهات ليفربول وإيفرتون (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة بيسان

المزيد
الجريدة الرسمية