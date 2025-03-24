الإثنين 24 مارس 2025
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صحة ومرأة

أطعمة ومشروبات لعلاج الحموضة بعد الإفطار في رمضان

الحموضة وعلاجها
الحموضة وعلاجها

تُعد الحموضة من المشكلات الهضمية التي يواجهها الكثير من الصائمين بعد الإفطار، خاصة مع تناول أطعمة دسمة أو الإفراط في الحلويات والمشروبات السكرية. 
 

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يشعر الصائمون بالحرقان في المعدة والصدر نتيجة ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يسبب عدم الراحة وربما يؤثر على الصيام في اليوم التالي.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الحموضة من المشكلات الشائعة بعد الإفطار في رمضان، ولكن يمكن التغلب عليها بسهولة من خلال اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة التي تساعد في تهدئة المعدة ومعادلة أحماضها. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع عادات غذائية صحيحة خلال الشهر الكريم، يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتجنب الشعور بالحموضة. 


أسباب الحموضة بعد الإفطار
 

أسباب الحموضة
أسباب الحموضة

قبل التطرق إلى الأطعمة والمشروبات المفيدة، من المهم معرفة الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الحموضة بعد الإفطار، ومنها:

تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، مما يزيد الضغط على المعدة.

الإكثار من الأطعمة الدهنية والمقلية التي تبطئ عملية الهضم.

تناول المشروبات الغازية أو المنبهات مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة.

الإكثار من الحلويات والسكريات التي تسبب اضطراب الجهاز الهضمي.

النوم مباشرة بعد الأكل، مما يؤدي إلى ارتجاع أحماض المعدة.

 

أفضل الأطعمة لعلاج الحموضة بعد الإفطار
 

1. الزبادي واللبن الرائب
يُعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة التي تساعد في تهدئة الحموضة، لاحتوائه على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تحسن صحة الجهاز الهضمي وتقلل من التهاب المعدة. كما أن اللبن الرائب يعمل على معادلة أحماض المعدة ويمنح شعورًا بالراحة بعد الإفطار.

 

2. الخيار والخضروات الورقية
الخيار من الأطعمة القلوية التي تعمل على تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالحموضة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجهاز الهضمي. أما الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير، فهي خفيفة على المعدة وتساعد في تقليل ارتجاع الأحماض.

 

3. الشوفان
تناول وجبة خفيفة من الشوفان بعد الإفطار يساعد في امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة بفضل احتوائه على الألياف. كما أنه يعزز الشعور بالشبع دون التسبب في ضغط على الجهاز الهضمي.

 

4. الموز
يُعد الموز من الفواكه القلوية التي تعادل أحماض المعدة، وهو غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في تقوية جدار المعدة وتقليل الارتجاع الحمضي. يمكن تناوله بعد الإفطار أو كوجبة خفيفة قبل السحور لتقليل فرص الإصابة بالحموضة.

 

5. اللوز
اللوز النيء مفيد جدًا للمعدة، حيث يعمل على معادلة أحماضها ويقلل من الشعور بالحموضة. يُنصح بتناول حفنة صغيرة من اللوز غير المحمص وغير المملح بعد الإفطار للحصول على فوائده.

 

6. البطاطس المسلوقة
تساعد البطاطس المسلوقة على تغليف بطانة المعدة وحمايتها من التأثر بالأحماض، مما يقلل من الشعور بالحموضة. كما أنها سهلة الهضم وخفيفة على المعدة.

 

أفضل المشروبات لعلاج الحموضة بعد الإفطار
 

1. ماء جوز الهند
يعتبر ماء جوز الهند من المشروبات القلوية التي تعمل على تهدئة المعدة وتقليل حموضتها. كما أنه يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام.

 

2. مشروب الزنجبيل الدافئ
الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والتي تساعد في تهدئة المعدة وتقليل حرقة المعدة. يمكن تحضير مشروب الزنجبيل بإضافة شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن وتركه لعدة دقائق قبل تناوله.

 

3. ماء الليمون الدافئ مع العسل
على الرغم من أن الليمون حمضي، إلا أنه عند تخفيفه بالماء الفاتر وإضافة العسل، يصبح قلويًا داخل المعدة، مما يساعد في تهدئة الحموضة. يُنصح بتناوله بعد الإفطار بساعة لتجنب أي تأثير عكسي.

 

4. شاي البابونج
يعمل شاي البابونج على تهدئة المعدة وتقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى الحموضة. كما أنه يساعد في الاسترخاء وتحسين جودة النوم، وهو أمر مهم بعد يوم طويل من الصيام.

 

5. مشروب الحليب البارد
يعتبر الحليب البارد من الحلول السريعة للحموضة، حيث يعمل على معادلة الأحماض في المعدة ويخفف الشعور بالحرقان. ومع ذلك، يُفضل تجنبه إذا كان الشخص يعاني من حساسية اللاكتوز.

 

6. مشروب النعناع الدافئ
النعناع معروف بقدرته على تهدئة عضلات المعدة وتقليل الشعور بالحموضة. يمكن تحضيره بنقع أوراق النعناع الطازجة في الماء الساخن وشربه بعد الإفطار بساعة للحصول على أفضل النتائج.

علاج الحموضة بالأعشاب
علاج الحموضة بالأعشاب

نصائح لتجنب الحموضة في رمضان
 

إلى جانب تناول الأطعمة والمشروبات المفيدة، يمكن اتباع بعض النصائح للوقاية من الحموضة، ومنها:

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بعد الإفطار بدلًا من وجبة كبيرة دفعة واحدة.

تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، خاصة في وجبة الإفطار.

شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجهاز الهضمي.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل، ويُفضل الانتظار ساعتين على الأقل.

تقليل استهلاك المشروبات الغازية والمنبهات مثل القهوة والشاي.

مضغ الطعام جيدًا وعدم التسرع في تناوله.

 

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