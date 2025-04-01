إخماد حريق بمخزن تابع لدار الكتب والوثائق القومية في العمرانية

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل أحد المخازن التابعة لدار الكتب والوثائق القومية بدائرة قسم شرطة العمرانية،.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا حول المنطقة ، لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وتمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

ويفحص فريق المعمل الجنائي آثار الحريق للتأكد من وجود وثائق وكتب تاريخية به من عدمه.

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