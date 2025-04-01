إصابة 9 أشخاص في حريق عقار بمدينة الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق شب في منزل مكون من أربع طوابق بشارع مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، قبل أن تمتد السنة النار إلى العقارات المجاورة، وقد أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق وحروق بسيطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

حريق في عقار مكون من 4 طوابق

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، إخطارا من من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من أربع طوابق بشارع مصطفى كامل بدائرة القسم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الاسعاف وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق، وتخلف عنه إصابة 9 أشخاص بحالة اختناق، وحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق.

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