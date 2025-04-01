حريق بحظيرتي ماشية بقرية أم قمص بالمنيا

اندلع حريق كبير اليوم الثلاثاء في حظيرتين للماشية بقرية «أم قمص» التابعة لمركز ملوي في المنيا، مما أسفر عن نفوق 8 رؤوس من الماشية وتسبب في أضرار كبيرة بمحتويات الحظيرتين.

حريق بـ حظائر ماشية بقرية «أم قمص» بملوي جنوب المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بقيادة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، بلاغًا من عمليات النجدة حول الحادث، الحظيرتان تعودان ملكيتهما لمصطفى توني إبراهيم وعلي أحمد عبد الحميد.

حريق بـ حظائر ماشية بقرية «أم قمص»

على الفور، تم إرسال 3 سيارات إطفاء بقيادة الرائد محمود يوسف من شرطة الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت الفرق من إخماد النيران بسرعة، مما حال دون امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة.

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