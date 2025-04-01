النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في حلوان

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في حلوان.

وكانت غرفة عمليات نجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، فيما أاصيب شخص باختناق والتهمت النيران محتويات الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي واقعة اخري، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مخزن بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن بالهرم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مخزن بمنطقة الهرم وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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