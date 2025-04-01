الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

إصابة شخصين في حريق داخل مطعم شهير بوسط القاهرة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق في مطعم،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي حريق اندلع داخل مطعم شهير  مكون من طابق واحد  بشارع 26 يوليو دائرة قسم قصر النيل،  نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفي 

وكانت قوات الأمن والحماية المدنية انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

ويواصل فريق المعمل الجنائى فحص الحريق للوقوف علي أسبابه، عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد بموقع الحادث.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بشارع 26 يوليو.

علي الفور تم الدفع دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع القطاع

وتمت السيطرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات الحماية المدنية قسم شرطة الزمالك غرفة عمليات النجدة المعمل الجنائي

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