

نصائح لمرضى السكري في عيد الفطر،عيد الفطر من المناسبات التي ترتبط بتناول الحلويات والمأكولات الغنية بالسكريات والدهون، من الكحك والبسكويت والبيتيفور والغريبة.





ولذلك يمثل عيد الفطر تحديا خاصًا لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى تنظيم مستويات السكر في الدم للحفاظ على صحتهم، لذا من الضروري أن يتبع مرضى السكري بعض الإرشادات خلال العيد للاستمتاع بهذه المناسبة دون الإضرار بصحتهم.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن لمريض السكري الاحتفال بعيد الفطر، دون أن يؤثر ذلك على صحته، وذلك من خلال اتباع بعض العادات الغذائية، التي تعتمد على الاعتدال في تناول الطعام.



نصائح لمرضى السكري للاستمتاع بعيد الفطر

نصائح لمرضى السكري



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من النصائح التي تساعد مرضى السكري على التوازن بين الاحتفال بعيد الفطر، والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.



التحكم في تناول الحلويات

1. اختيار الحلويات بحكمة

من المعروف أن عيد الفطر يرتبط بتناول الكعك والبسكويت والشكولاتة، لكن هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر والكربوهيدرات التي قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة. لذلك، يُفضل لمرضى السكري اختيار الحلويات المصنوعة من الدقيق الكامل أو استبدال السكر بالمحليات الطبيعية مثل ستيفيا أو سكر الفواكه.

2. تقليل الكمية المستهلكة

بدلًا من تناول كميات كبيرة من الكعك والحلويات، يمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة وتناولها ببطء للاستمتاع بها دون التسبب في ارتفاع مفاجئ للسكر في الدم.

3. تجنب الحلويات على معدة فارغة

يُفضل تجنب تناول الحلويات صباح العيد أو بعد الصيام مباشرة، حيث يكون الجسم أكثر حساسية للسكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم. من الأفضل تناول الحلويات بعد وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

1. تناول وجبات صغيرة ومنتظمة

بدلًا من تناول وجبات كبيرة ومشبعة بالكربوهيدرات، يُفضل توزيع الطعام على وجبات صغيرة خلال اليوم للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

2. التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات يساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساهم في منع الارتفاعات المفاجئة لمستوى السكر.

3. تجنب المشروبات السكرية

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تحتوي على كميات عالية من السكر، لذا يُفضل استبدالها بالماء، أو العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف، أو المشروبات العشبية المفيدة مثل الشاي الأخضر.

4. الاهتمام بتناول البروتينات الصحية

إدراج البروتينات الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والمكسرات، والبقوليات يساعد في تحقيق التوازن الغذائي ويقلل من تأثير الكربوهيدرات على مستوى السكر في الدم.

التحكم في النشاط البدني

1. ممارسة المشي بعد الوجبات

المشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

2. تجنب الكسل بعد الأكل

الجلوس لفترات طويلة بعد تناول الطعام قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر، لذا يُنصح بالحركة الخفيفة بعد الوجبات.

3. تجنب النشاط البدني العنيف

في حين أن التمارين الرياضية مفيدة لمرضى السكري، إلا أن التمارين العنيفة والمفاجئة قد تؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات السكر. يُفضل ممارسة أنشطة خفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد.

مراقبة مستويات السكر بانتظام

1. قياس السكر قبل وبعد تناول الوجبات

مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام يساعد في تجنب الارتفاعات أو الانخفاضات المفاجئة.

2. الانتباه لأعراض ارتفاع أو انخفاض السكر

من الضروري أن يكون مريض السكري على دراية بأعراض ارتفاع السكر مثل العطش الشديد والتبول المتكرر، أو أعراض انخفاض السكر مثل الدوخة والتعرق الزائد، حتى يتمكن من التعامل معها بسرعة.

3. الاحتفاظ بمصدر سريع للسكر عند الحاجة

في حالة انخفاض السكر المفاجئ، يجب أن يكون لدى المريض مصدر سريع للسكر مثل التمر أو عصير البرتقال الطبيعي لاستخدامه عند الضرورة.

نصائح لمرضى السكري في العيد

تجنب الإفراط في تناول الطعام

1. التحكم في حجم الوجبات

تناول الطعام بكميات معتدلة يمنع ارتفاع السكر المفاجئ، لذا يُنصح باستخدام أطباق صغيرة والتحكم في حجم الوجبة.

2. تجنب تناول الطعام المتأخر ليلًا

يُفضل تناول العشاء في وقت مبكر والابتعاد عن الأطعمة الدسمة أو السكرية في وقت متأخر من الليل لتجنب اضطرابات السكر في الدم أثناء النوم.

تجنب التوتر والضغط النفسي

1. الاستمتاع بالعيد دون توتر

الإجهاد والتوتر يمكن أن يؤثران على مستويات السكر في الدم، لذا من المهم أن يستمتع المريض بأجواء العيد دون قلق زائد بشأن الطعام.

2. ممارسة تقنيات الاسترخاء

تمارين التنفس العميق، والتأمل، وقضاء وقت ممتع مع العائلة يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين التحكم في مستوى السكر.

استشارة الطبيب في حالة الحاجة

1. ضبط جرعات الدواء أو الأنسولين

قد يكون من الضروري تعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين خلال العيد بسبب التغيرات في النظام الغذائي، لذا يُفضل استشارة الطبيب مسبقًا.

2. عدم إهمال العلاج

يجب على مريض السكري الالتزام بأدويته وعدم إهمالها خلال العيد حتى لا يتعرض لمضاعفات خطيرة.



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