مناقشة النص المسرحي وفنيات الديكور المسرحي ضمن مشروع ابدأ حلمك بالإسماعيلية (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إقامة تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فعاليات الأسبوع الخامس

وشهد الأسبوع الخامس من برنامج التدريبات في محافظة الإسماعيلية والمقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مع الدكتورة لمياء أنور أستاذ النقد والدراما.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

تعلم كيفية قراءة النص المسرحي

وجرى خلال الورشة تعلم كيفية قراءة ومناقشة النص المسرحي وأسس الدراما والمدارس الفنية المختلفة وأصل مفهوم الدراما واستعراض لتاريخ تطور الدراما والكتابة المسرحية.

التعرف على فنيات الديكور المسرحي

كما تم التعرف على فنيات الديكور المسرحي ومدخل علمي لتفسير مصطلح السينوغرافيا ودور الإضاءة والديكور فى تحقيق جماليات العرض المسرحي.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو



استمرت الورشة لمدة يومين، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك بحضور المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد، المدير الإقليمي.

إقامة المرحلة الثالثة من مشروع ابدأ حلمك

تقام فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، وتنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات: أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.

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