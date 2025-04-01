عاكسوا البنات في الشارع، التحفظ على 9 شباب في حملة أمنية بالفيوم

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على 9 شباب، بسبب معاكسة الفتيات بطريق منشية عبدالله، والممشى السياحي خلف فيلا المحافظ وفي شوارع دائرة قسم أول الفيوم، في حملة انضباط شنتها وحدة مباحث قسم أول الفيوم.

نتائج الحملة الأمنية علي الشوارع

كان قسم أول الفيوم، قد نشر عددا من التمركزات والأكوال الامنية والاكمنة الثابتة والمتحركة في شوارع دائرة القسم، والميادين العامة وأماكن الزحام، بهدف توفير الأمن لأبناء المحافظة وزوارها في احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

وشارك في الحملة قسم مباحث الآداب، وقسم الاشتباه، بمديرية الأمن.

وقدأسفرت الحملة عن ضبط 9 شباب من طريق منشية عبدالله والممشى السياحي، بسبب معاكسة الفتيات بالطريق العام، كما تمكنت الحملة من ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتم تسليمهم إلى ادارة المرور.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإخلاء سبيل الشباب واخذ تعهدات على أولياء أمور بحسن رعايتهم ومتابعتهم لعدم تكرار الواقعة.

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