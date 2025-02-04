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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي طريق بحيرة قارون بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

اصيب 5 أشخاص من الفيوم،  في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق بحيرة قارون السياحي عند مدخل محمية وادي الريان، بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة علي طريق بحيرة قارون

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي  إخطارا  من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون السياحي، عند مدخل محمية وادي الريان، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسببت في اصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى ابشواي المركزي.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، واخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الوتقعة، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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