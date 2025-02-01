مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقيت سيدتان من الفيوم مصرعهما و أصيب 3 أشخاص آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محميه وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار وكيل النيابة

وكان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق محمية وادي الريان، بدائرة المركز، ووجود مصابين وجثتين، وعلى الفور انتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ففقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وتوفيت سيدتان واصيب سيدتان آخريان، وسائق السيارة، بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفي ابشواي المركزي،ونقل المصابين إلى المستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة إبشواي، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بتسليم الجثتين الي ذويهم لدفنهم، بعد مناظرة الطب الشرعي، لتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، كما انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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