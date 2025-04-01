إقبال ضعيف على شلالات وادي الريان في الفيوم بثاني أيام عيد الفطر

شهدت منطقة شلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم إقبالا ضعيفا من الزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فلم يتواجد في منطقة الشلالات سوى أعداد لا تتجاوز المئات جميعهم من خارج محافظة الفيوم، واكتفى أبناء المحافظة بالتنزه في الحدائق العامة داخل المدينة، التي عانت أيضا من ضعف الزوار.

معلومات عن وادي الريان

يذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة وتنوعها بيولوجى غني والفريد حيث تحتوى على 16 نوعًا من النباتات الصحراوية وحوالي 15 نوعًا من الحيوانات البرية أهمها الغزال المصري والفنك وثعلب الرمال والثعلب الأحمر والذئب المصرى وحوالى 16 نوعًا من الزواحف وما يزيد على 100 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة.

كما أن محمية وادي الريان قد شهدت خلال الفترة الماضية تطوير مناطق الحطب السياحي بها ضمن خطة الوزارة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي.

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