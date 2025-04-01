الثلاثاء 01 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد البساريا، تقوي الذاكرة والعظام وتعزز صحة القلب

البساريا
البساريا

فوائد البساريا، البساريا من الأسماك المصرية الشعبية والشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا وتقدم بطرق مختلفة سواء مقلية أو فى الفرن أو مملحة.

وفوائد البساريا، عديدة ورغم سعرها البسيط إلا أن قيمتها الغذائية عالية مثلها مثل أسماك التونة والسلمون والماكريل، لذا ينصح بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البساريا من الأسماك الصغيرة التي تُعرف أيضًا باسم السردين الصغير أو الأنشوجة في بعض المناطق، وهي من الأسماك التي تتمتع بشعبية واسعة بسبب فوائدها الغذائية الكبيرة وسعرها المناسب.

القيمة الغذائية الموجودة في البساريا 

وأضاف السيد: تحتوي البساريا على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات، الأحماض الدهنية اوميجا 3، الفيتامينات، والمعادن الضرورية لصحة الجسم. في هذا المقال، سنتناول أهم الفوائد الصحية والغذائية لهذه السمكة الصغيرة ذات القيمة العالية.

فوائد البساريا 
فوائد البساريا 

فوائد البساريا للصحة 

وتابع، أن من فوائد البساريا، التى تدفعنا لتناولها:-

  • غنية بالبروتينات عالية الجودة، وتُعد البساريا مصدر ممتاز للبروتين، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو وتجديد الخلايا.
  • تناول البساريا يساعد في بناء العضلات وتحسين وظائف الجسم المختلفة، مما يجعلها خيار مثالي للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى تغذية متوازنة.
  • غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3
    تُعد الأحماض الدهنية اوميجا 3 من أهم العناصر التي تقدمها البساريا، وهي معروفة بفوائدها الكبيرة لصحة القلب والدماغ.
  • تساعد هذه الأحماض في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • تلعب دورًا مهمًا في تحسين الذاكرة والتركيز، وتساهم في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر.
  • مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات، والبساريا غنية بالمعادن المهمة مثل الكالسيوم، الفوسفور، الزنك، والمغنيسيوم، التي تلعب دور أساسي في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.
  • تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين D، الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، وفيتامين B12 الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.
  • تعزيز صحة العظام والأسنان
    بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، تُعد البساريا خيارًا رائعًا لتعزيز صحة العظام وتقويتها، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، كما أن تناولها بانتظام يساهم في الحفاظ على قوة الأسنان وحمايتها من التسوس.
  • دعم صحة الجهاز المناعي، والزنك والسيلينيوم الموجودان في البساريا يلعبان دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الجسم، مما يساعد في محاربة العدوى والأمراض.
  • كما أن احتواءها على مضادات الأكسدة يساهم في الوقاية من الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.
  • سهلة الهضم ومنخفضة السعرات الحرارية، وتُعد البساريا من الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.
  • منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.
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فوائد السردين، يقوي العظام ويعزز صحة القلب

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