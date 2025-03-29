السبت 29 مارس 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تشن حملة على 128 منشأة غذائية قبل عيد الفطر (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إن المديرية شنت حملة، مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، تم خلالها التفتيش على عدد 128 منشأة غذائية، وذلك بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.  

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المستهدف من الحملات 

واستهدفت الحملات محلات للأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحال بيع الأغذية على مستوى المحافظة. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات على المنشآت الغذائية 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 150 كيلو أغذية لوجود تغيُّر فى الخواص الطبيعية، وتحرير عدد 46 محضر شهادة صحية وعدد 80 محضر نظافة عامة، كما تم سحب 44 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل، والتوصية بالغلق لعدد 32 منشأة غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو

استمرار الحملات المكثفة 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خلال أيام العيد، موكدة أنه لا تهاون مع المخالفين؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وأماكن تخزين وتقديم المأكولات للحفاظ على صحة المواطنين خلال فترة الأعياد.
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

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