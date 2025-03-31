الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

توزيع الهدايا على المواطنين والأطفال بمحافظة الإسماعيلية (صور)

جانب من توزيع الهدايا،
جانب من توزيع الهدايا، فيتو

قام عدد من ممثلي مكتب الإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عقب انتهاء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال، وذلك في إجراء استثنائي تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  
 

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محافظ الإسماعيلية يشارك المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أدى، صباح اليوم الأثنين، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بساحة ستاد الإسماعيلية "الملاعب المفتوحة" بحي ثان مدينة الإسماعيلية.  

 

جانب من توزيع الهدايا، فيتو
جانب من توزيع الهدايا، فيتو
جانب من توزيع الهدايا، فيتو
جانب من توزيع الهدايا، فيتو


صلاة عيد الفطر المبارك

أدى صلاة عيد الفطر المبارك، مع المحافظ، كل من: اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية.  

جانب من توزيع الهدايا، فيتو
جانب من توزيع الهدايا، فيتو
جانب من توزيع الهدايا، فيتو
جانب من توزيع الهدايا، فيتو



وكيل أوقاف الإسماعيلية يؤم المصلين 

وأمّ الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية المصلين، ثم القي خطبة العيد، التي تضمنت الحديث عن أهمية الفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام، وأوضح أنه من شعائر الدين الإسلامي الاحتفال بالعيد وبهجته وإظهار الفرحة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ... إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ يَفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ – فَرِحَ بصومه).

جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو

فالعيد هو يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا، حيث ينتظرهم بفضل الله تعالى التكريم الأعظم يوم القيامة، فقد وعدهم الله بباب الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ). 

جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو
جانب من شعائر صلاة العيد، فيتو

كما أوضح الخطيب أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب لتعود أكثر عملًا وأعظم نشاطًا. 

وفي العيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والمودة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية، موضحًا أن أولى الناس بالبر والصلة والتزاور والسؤال في هذه المواسم الطيبة. 
هم ذوو الأرحام، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (من أحب أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه). 

وعقب أداء صلاة العيد صافح محافظ الإسماعيلية، المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ويديم الله على مصر الأمن والأمان، في ظل قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


 

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