أيسلندا تعلن حالة التأهب خوفا من ثوران بركاني

أخلت السلطات في أيسلندا بلدة ومنتجع بلو لاجون بسبب مخاوف من ثوران بركاني للمرة الثامنة.

وبدأت الصهارة في التدفق عند بركان بالقرب من بلدة جريندافيك، حيث تم إخلاء نحو 40 منزلا، حسبما ذكرت شبكة "آر يو في" الوطنية.

🚨🇮🇸 VOLCANO RED ALERT IN ICELAND...AGAIN



Icelandic officials say a magma eruption is underway near the capital, Reykjavík, with hundreds of mini-quakes rumbling beneath the Reykjanes Peninsula.



Magma hasn’t broken the surface yet, but it was enough to evacuate the famed Blue… https://t.co/YEY1zFJsZF pic.twitter.com/a3rDVHbU5n — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 1, 2025

وقد تم إخلاء شبه جزيرة ريكيانيس بصورة كبيرة منذ عام، عندما بدأ البركان في الثوران بعدما ظل خامدا لنحو 800 عام.

من جهته، قال مكتب الأرصاد الأيسلندي اليوم الثلاثاء إن تدفق الصهارة صاحبته عاصفة زلزالية قوية مماثلة لما حدث خلال الثوران السابق للبركان.

وأشار مكتب الأرصاد إلى أنه “لم تصل أي صهارة للسطح حتى الآن، ولكن من المرجح حدوث ثوران”.

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