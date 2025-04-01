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رياضة

مشوار الجيش الملكي قبل مواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي، فيتو
الجيش الملكي، فيتو

يدخل فريقا نادي بيراميدز والجيش الملكي المغربي مواجهة صعبة للغاية لكلا الفريقين اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

مشوار الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا 

وخاض فريق الجيش الملكي 8 مباريات منها مباراتين بالدور التمهيدي الثاني و6 مباريات بدور المجموعات.

فاز الفريق  المغربي في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

وتعادل الجيش الملكي في الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 مع المريخ 2- 2 بموقعة الذهاب وفاز بالاياب 2 - 0

وخاض الجيش الملكي 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال مواجهتين، وتعادل في 4 مناسبات، ولم يتعرض للهزيمة.

- الرجاء 0-2 الجيش الملكي.

- الجيش الملكي 1-1 ماميلودي صنداونز.

- منياما 1-1 الجيش الملكي.

- الجيش الملكي 2-0 منياما.

- الجيش الملكي 1-1 الرجاء.

- ماميلودي صنداونز 1-1 الجيش الملكي.

 

مشوار بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي 

خاض فريق بيراميدز  10 مباريات منها أربع مباريات بالدوري التمهيدي الأول والثاني و6 مباريات بدور المجموعات.

فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في  مباراة.

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6 - 0 و3 - 1.

وفي الدور التمهيدي الثاني دور لـ 32 أطاح بالجيش الرواندي حيث تعادل بموقعة الذهاب 1 -1 وفاز بموقعة الاياب 3 - 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة.

- بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

- دجوليبا 0-0 بيراميدز.

- الترجي 2-0 بيراميدز.

- بيراميدز 2-1 الترجي.

- ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

- بيراميدز 6-0 دجوليبا.

وحقق فريق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية التي ضمت فرقًا قوية مثل صن داونز والرجاء المغربي.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يسعى فريق نادي بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه  قبل السفر إلى المغرب لكي يضع قدمًا في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجيش الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل العودة لموقعة الإياب في المغرب والمضي قدمًا في البطولة واستعادة أمجاده القارية حيث يحمل الفريق لقب دوري الأبطال من نسخة 1985

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي 

وأقيم بأحد فنادق التجمع الأول الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

وتم تأكيد وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم تشكيلي الفريقين بمجرد الوصول مباشرة إلى ملعب اللقاء.

قائمة مباراة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس. 

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