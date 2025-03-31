بعد أزمة عقوبات الأهلي، بيراميدز والزمالك يخططان لتكوين جبهة ضد هذا الثلاثي

كشف مصدر لفيتو أن هناك مخططا طرفيه ناديي بيراميدز والزمالك لتكوين جبهة موحدة خلال الفترة القادمة بشأن البيانات المتعلقة بالرد على بيانات الأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.

وأكد المصدر أن مسئولي ناديي بيراميدز والزمالك سيعقدان جلسة خلال الفترة القادمة لبحث تشكيل جبهة موحدة ضد قرارات الثلاثي نادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة.

جاء ذلك لرؤية الناديين السماوي والأبيض تضررهم من تراجع رابطة الأندية عن عقوبتها الموقعة ضد الأهلي والاكتفاء باعتباره خاسرا فقط مباراة القمة التي انسحب منها دون خصم ثلاث نقاط أخرى آخر الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة اشتعال الموقف والبيانات بين بيراميدز والزمالك من ناحية والأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية من ناحية أخرى.

وقد بدأها بيراميدز اليوم بإصدار بيانين بالترجع عن استقدام حكام أجانب لمباراته مع الأهلي بالدوري ثم التهديد بالتصعيد للفيفا أسوة بالزمالك بشان قرارات رابطة الأندية الجديدة.

بيراميدز يتراجع عن استقدام حكام أجانب

أرسل نادي بيراميدز اليوم الإثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي، يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

بيان بيراميدز بشأن عقوبات الأهلي

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا ثانيا بشأن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتأكيد على العديد من النقاط الهامة.



وتابع البيان عبر موقعه الرسمي:"بعدما كان يؤثر الصمت في الفترة الأخيرة ولكنه أصبح متضررا بشكل مباشر من قرار مجلس الرابطة، وعليه فإنه سيتخذ كل الإجراءات الواجبة للحفاظ على حقوقه.

وأشار:"استكمالا لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد نادي بيراميدز أنه وطوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب النادي الأهلي من مباراة الدوري أمام الزمالك، آثرنا التزام الصمت والاكتفاء بدور المتابع، خاصة وأن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية وبدون تمييز بين أي من الأطراف.

وتابع:"ولكن نتيجة لقرار مجلس رابطة الأندية المحترفة بالتراجع عن العقوبات التي تم اعتمادها مسبقا علي النادي الأهلي،وزاد أن دافع عنها أمام اللجنة الأولمبية المصرية لتحصينها وتأكيدها، وتم رفض شكوى الأهلي، نود أن نؤكد على النقاط التالية:

* أصبح نادي بيراميدز الآن طرفا أصيلا في هذه الأزمة بسبب الضرر المباشر الواقع عليه والذي يضر بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.

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* إن ⁠ما اتخذته الرابطة من قرار بتغيير العقوبة يعد نموذجا صارخا لازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح على أندية الدوري المصري، خاصة وأننا أمام واقعة متكررة تم اتخاذ إجراءات سابقة فيها من نفس مجلس الرابطة، وفقا للوائح الرابطة نفسها في العام الماضي ولكن الطرف الآخر كان نادي الزمالك.

* وإذا كانت عقوبة الانسحاب التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة على النادي الأهلي هي مجرد خسارة مباراة بثلاث نقاط فقط، فكان على رابطة الأندية أن تبلغنا بذلك حتى يتخذ بيراميدز قرارا هو الآخر ويحصل على الراحة المناسبة، طالما أن القضية كلها تتلخص في خسارة نقاط مباراة لا أكثر.

* إن نادي بيراميدز حرصا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة التي تدعوا إليها جميع المواثيق الرياضية الدولية والمحلية وخاصة الميثاق الأولمبي وقانون ولائحة الاتحاد الدولي لكره القدم، فيفا، ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج مصر، للحفاظ على حقه بصفة خاصة وحقوق الأندية المشاركة في الدوري المصري بشكل عام.

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* يؤكد نادي بيراميدز كونه أحد نماذج الأندية الاستثمارية المشاركة في الدوري المصري على احترامه للقواعد التنظيمية المعمول بها سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يؤكد أهمية الحفاظ على سمعة الدوري المصري أمام العالم والذي يتابع عن كثب الأزمة الأخيرة خاصة وأن النادي الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية أحد أطراف الأزمة الأخيرة، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات توضح للعالم أجمع احترام اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية.





قرارات رابطة الأندية على انسحاب الأهلي من القمة

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

قرارات رابطة الأندية عقب انسحاب الأهلي

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن.

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