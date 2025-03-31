حارس بيراميدز: مباراة الجيش الملكي حاسمة وهدفنا التأهل من القاهرة

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز على الأهمية البالغة لمباراة الجيش الملكي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تضع الفريق في وضع مثالي قبل خوض مباراة الإياب في المغرب، والتي لن تكون سهلة مطلقا، مشددا على أن المواجهة صعبة على كلا الفريقين، ولكنه متفائل بشدة بأن بيراميدز سيحقق نتيجة جيدة قبل السفر إلى المغرب وخوض لقاء الإياب يوم ٨ أبريل في مكناس.

تصريحات أحمد الشناوي

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز في وضعية مثالية في الوقت الحالي واللاعبون يعيشون أفضل أوقاتهم في ظل تصدر قمة ترتيب الدوري والوصول لنهائي كأس مصر، وحاليا التركيز منصب على عبور الجيش الملكي والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال، البطولة الأغلى والأكبر في القارة السمراء، واللاعبون تعاهدوا بالفعل على تحقيق نتيجة مميزة وهو متفائل بذلك.

الشناوي شدد على أن المواجهة الحالية بين بيراميدز والجيش الملكي مختلفة تماما عن مقابلتي كأس الكونفدرالية قبل عامين، والوضع اختلف تماما وبيراميدز أصبح أكثر ثقة ولاعبوه لديهم الخبرة والرغبة في تحقيق النجاح والوصول لأبعد نقطة.

الشناوي كشف عن أن الفريق لن يتأثر بالأحداث المحيطة والأخبار المتداولة حول قرارات بطولة الدوري، لأنه يثق بأن اللوائح واضحة وستنفذ في النهاية وكل فريق سيحصل على حقه، والمجموعة تركز حاليا فقط على مواجهتي الجيش الملكي من أجل عبور هذا الفريق القوي وبلوغ نصف النهائي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

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