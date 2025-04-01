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رياضة

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجيش الملكي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

التشكيل المتوقع لبيراميدز 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

يسعى فريق نادي بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه  قبل السفر إلى المغرب لكي يضع قدمًا في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجيش الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل العودة لموقعة الإياب في المغرب.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي 

وأقيم بأحد فنادق التجمع الأول الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

وتم تأكيد وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم تشكيلي الفريقين بمجرد الوصول مباشرة إلى ملعب اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

قائمة مباراة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس. 

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