دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي بالملعب الفرعي

يخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي اليوم الإثنين بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

موعد المران الختامي لبيراميدز

واتفق الفريقان على تدريب بيراميدز بالملعب الفرعي اليوم الاثنين على أن يتدرب الجيش الملكي بالملعب الرئيسي مستضيف المباراة.

ويتدرب فريق نادي بيراميدز في الساعة الثامنة مساء اليوم بالملعب الفرعي رقم ٢ لاستاد الدفاع الجوي.

ويخوض فريق الجيش الملكي المغربي مرانا وحيدا اليوم باستاد الدفاع الجوي، قبل مواجهة بيراميدز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غد الثلاثاء.

ويخوض الجيش الملكي مرانه الرئيسي والوحيد في استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء اليوم الاثنين.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي في التاسعة مساء غد الثلاثاء الأول من أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم ٨ أبريل.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

ووصلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة مساء امس قادمة من العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تأهل بيراميدز لربع نهائي دوري ابطال افريقيا

وتأهل بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق الأهداف.

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