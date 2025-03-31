دوري أبطال أفريقيا، مدرب بيراميدز يراهن على خبرة لاعبيه أمام الجيش الملكي

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مواجهة الجيش الملكي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ستكون غاية في القوة والصعوبة، خاصة أنها أمام فريق قوي وكبير في قارة أفريقيا، ولديه من الخبرات القارية، ونحن كذلك في بيراميدز نمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ولديهم الدافع والحافز لمواصلة المشوار نحو النهاية بعد الوصول لمرحلة مهمة في البطولة القارية.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، أنه شاهد العديد من المباريات لفريق الجيش الملكي ويعلم عنه الكثير من نقاط القوة ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها في وجود لاعبين رائعين في صفوف فريقه لديهم القدرة والرغبة على مواصلة النجاح في جميع البطولات، في ظل المرحلة الرائعة التي وصل إليها بيراميدز في البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

يورتشيتش تحدث عن أن بيراميدز يلعب في أكثر من بطولة هذا الموسم في أوقات متقاربة ومن الضروري التعامل بحذر في هذا الأمر وخلق الدوافع لدى اللاعبين وتحفيزهم لمواصلة المشوار، وهو سعيد للغاية بأنه رغم ضيق الوقت ولعب أكثر من بطولة، إلا أن الإصابات لم تكن كبيرة، وبالتالي جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الجيش الملكي، ولديهم رغبة في تحقيق النجاح، والفوز بنتيجة تسهل مباراة الإياب في المغرب.

المدرب أكد أن الجيش الملكي بالفعل لديه خبرات قارية مقارنة بنادي بيراميدز الذي يلعب نسخته الثانية فقط في دوري الأبطال، ورغم وجود لاعبين أصحاب خبرات فإن هناك فارق بين النادي واللاعبين، ولكنه يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز وتقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة تؤمن العبور للدور نصف النهائي ومواصلة مشوار دوري الأبطال حتى النهاية.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

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