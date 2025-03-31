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رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا للجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا (صور)

تدريب بيراميدز، فيتو
تدريب بيراميدز، فيتو

اختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة الجيش الملكي المقرر له غدًا الثلاثاء بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق السماوي مرانه الختامي بالملعب الفرعي 2 بإستاد الدفاع الجوي بعدها تم إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الغد.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 ويحل الجيش الملكي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة مساء غد الثلاثاء على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي 

وأقيم اليوم الإثنين، بأحد فنادق التجمع الأول الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

وتم تأكيد وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم تشكيلي الفريقين بمجرد الوصول مباشرة إلى ملعب اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

 

قائمة مباراة بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

وضمت القائمة ٢٢ لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

 

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًّا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس. 

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