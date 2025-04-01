دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب مواطنيه إلى الاستعداد ذهنيا لاستعادة العلاقات مع روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام الفنلندية: "في فنلندا، يجب أن نستعد ذهنيا لحقيقة أنه في مرحلة ما ستفتح العلاقات على المستوى السياسي، ففي هذه المرحلة، لا يمكننا بعد أن نقول متى بالضبط، لا شيء يغير حقيقة أن روسيا كانت وستظل دائما جارة فنلندا، على طول 1350 كيلومترا من علاقات الجوار".

ووفقا لستوب، فإن هذا سيتوقف على نهاية النزاع في أوكرانيا وكيفية سير المناقشات حول استئناف العلاقات.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وهلسنكي بشكل خطير خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

هذا القرار قالت عنه موسكو أنه بلا معنى من وجهة نظر ضمان المصالح الوطنية، كما زعمت فنلندا، لأنه وببساطة نتيجة لذلك، ظهرت القوات الروسية وأنظمة الأسلحة بالقرب من حدودها على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات الفنلندية الحدود مع روسيا بحجة أن الأخيرة ترسل طالبي اللجوء إلى هناك، بينما رفضت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات ووصفتها بالمعايير المزدوجة.

وفقا للسفير الروسي في هلسنكي بافيل كوزنتسوف، فإن العلاقات الثنائية دمرت بالكامل، حيث أدت السياسة التي تتبعها هلسنكي إلى انهيار كارثي في ​​جميع مجالات التعاون، كما أكد الدبلوماسي أنه لم يكن هناك مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.

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