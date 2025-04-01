الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس فنلندا يدعو مواطنيه للاستعداد لعودة العلاقات مع روسيا

الرئيس الفنلندي
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب

دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب مواطنيه إلى الاستعداد ذهنيا لاستعادة العلاقات مع روسيا.

 

وقال في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام الفنلندية: "في فنلندا، يجب أن نستعد ذهنيا لحقيقة أنه في مرحلة ما ستفتح العلاقات على المستوى السياسي، ففي هذه المرحلة، لا يمكننا بعد أن نقول متى بالضبط،  لا شيء يغير حقيقة أن روسيا كانت وستظل دائما جارة فنلندا، على طول 1350 كيلومترا من علاقات الجوار".

ووفقا لستوب، فإن هذا سيتوقف على نهاية النزاع في أوكرانيا وكيفية سير المناقشات حول استئناف العلاقات.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وهلسنكي بشكل خطير خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. 

هذا القرار قالت عنه موسكو أنه بلا معنى من وجهة نظر ضمان المصالح الوطنية، كما زعمت فنلندا، لأنه وببساطة نتيجة لذلك، ظهرت القوات الروسية وأنظمة الأسلحة بالقرب من حدودها على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات الفنلندية الحدود مع روسيا بحجة أن الأخيرة ترسل طالبي اللجوء إلى هناك، بينما رفضت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات ووصفتها بالمعايير المزدوجة.

وفقا للسفير الروسي في هلسنكي بافيل كوزنتسوف، فإن العلاقات الثنائية دمرت بالكامل، حيث أدت السياسة التي تتبعها هلسنكي إلى انهيار كارثي في ​​جميع مجالات التعاون، كما أكد الدبلوماسي أنه لم يكن هناك مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا، حتى عشية الحرب العالمية الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفنلندي روسيا رئيس فنلندا فنلندا

مواد متعلقة

انفجار قارب يحمل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان في تايلاند (صور)

روسيا: هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة يؤكد عجزها عن التوصل لاتفاقيات

بعد غموض موقف زيلينسكي، بدء مفاوضات بين روسيا وأمريكا بشأن "المعادن النادرة"

الأكثر قراءة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

طقس ثاني أيام عيد الفطر، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

الصحة تنصح بهذا المشروب للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم في العيد

حماة جين هاكمان تحاول منع نشر صور جثماني ابنتها وزوجها

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

رسالة مؤثرة من الفنانة سوار بعد رحيل شقيقتها إيناس النجار

كذبة أبريل تقليد سنوي يثير الجدل بين الطرافة والتضليل

منوعات

المزيد

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كذبة أبريل تقليد سنوي يثير الجدل بين الطرافة والتضليل

انفجار قارب يحمل 31 سائحا من روسيا وكازاخستان في تايلاند (صور)

122 مليون زائر للحرمين في رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

35 جنيها أعلى سعر للسكر في الأسواق ثاني أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية