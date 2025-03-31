الإثنين 31 مارس 2025
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بسبب وجبة كشري، إصابة 8 أشخاص بينهم 6 أطفال بتسمم غذائي بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

 أصيبت 8 أفراد من 3 أسر بالفيوم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة كشري فاسدة، من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتم تقديم الإسعافات المنزلية وغسيل المعدة لهم، واستقرت حالتهم.

تسمم 3 أسر بسبب وجبة كشري

كان اللواء احمد عزت مدير امن الفيوم، قد تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفي الفيوم العام، يفيد بوصول 3 أسر بتكون من 8 أفراد، مصابين بحالة إعباء شديدة، يصاحبها قيئ واسهال، وانتقلت قوة من قسم أول الفيوم  إلى مستشفي الفيوم العام علي الفور، وتبينّ أن المصابين ينتمون إلي 3 أسر، ومن بينهم 6 أطفال، وأنهم مصابون بحالة تسمم غذائي بسبب تناولهم وجبة كشري فاسدة من أحد المطاعم. الشهيرة بمدينة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب المحل، وجار عرضه على النيابة المختصة.

 

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 وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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