الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا شب في محل منجد بقرية طبهار

حريق في محل منجد
حريق في محل منجد بالفيوم، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد حريق شب في محل "منجد" بقرية طبهار بدائرة مركز شرطة أبشواي، قبل أن تمتد ألسنة النار إلى الكتلة السكنية المجاورة، ولم يتسبب الحريق في أي إصابات.

 

اندلاع حريق في محل منجد

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بنشوب حريق  في محل منجد بقرية طبهار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق. 

وتبين أن الحريق أسفر عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات، ودلت المعاينة الأولية أنه من المرجح  نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم  إخماد الحريق قبل أن يمتد اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة فني حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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